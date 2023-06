Stamattina incubo per centinaia di persone, anziani, donne incinta, bambini e persone con varie patologie, più o meno gravi, che hanno dovuto subire un arresto nell'esecuzione dei prelievi presso l'ospedale Manzoni di Lecco. Alcuni anziani hanno dovuto attendere anche più di un'ora per poter effettuare gli esami e questo a casa di un problema con la stampa delle etichette plastificate utili per effettuare gli esami in questione.

Un addetto dello sportello ha chiesto scusa per l'inconveniente, spiegando che si trattava di un problema di tutti gli ospedali. Purtroppo la verità è un'altra, la realtà sta nel fatto che la direzione sanitaria ha adottato un software del cup che è arrivato a regime con grossi problemi e che non sono mai stati risolti e che si sono trascinati fino ad ora. Spesso si verificano inconvenienti e problemi e da paziente, sono stanca di essere paziente.

Alessandra Montanaro