Buongiorno LeccoToday,

Durante una passeggiata sul lungolago mi sono trovato di fronte questa scena: nonostante la presenza di cartelli ben visibili, svariate persone si sono tranquillamente buttate in acqua di fronte al pontile della Malpensata. Ma non c'era un divieto dopo le tragedie del 2023? La questione, vi segnalo, va avanti ormai da settimane e le pause sono state figlie solamente del maltempo che sta condizionando l'estate in città e non solo.

Franco