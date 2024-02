Domenica 11 febbraio diversi turisti (tra cui io) aspettavano a Lecco di essere imbarcati dal battello di Sant'Apollonia davanti a un cancello chiuso con scritto sopra "On boarding here" . L'anno scorso il cartello era veritiero. Quest'anno le persone che si sono fidate del cartello (oltre che dall'esperienza dell'anno prima) sono state private del piacere di fare un giro im battello. Infatti il battello è ripartito senza che il cancello con la scritta "On boarding here" venisse aperto.

Quando il battello è partito siamo entrati nel bar vicino e abbiamo così appreso che stavolta l'unica via di accesso al battello era entrare nel bar (nessuna segnalazione). In seguito ho saputo che alcuni lecchesi sapevano di questo cambio di accesso (imposto dal bar per fare più affari?), ma almeno la scritta "On boarding here" doveva essere levata. Spero che qualcuno la levi se l'unico accesso al battello resta il bar.