Boschi in cammino. Sport insieme in natura

Boschi in cammino, sport in natura... tutte le domeniche fino al 25 ottobre! Domenica 13 settembre: Orienteering + Laboratorio di intrecci! Una rassegna di eventi sportivi non competitivi per ragazzi/e 6-19 anni al Crazy-bosco del Monte di Brianza di Valgreghentino e le loro famiglie guidati da educatori della Coop Soc Liberi Sogni Onlus e da istruttori sportivi. Non solo sport ma anche arte, cultura, castagnate, merende e aperitivi nel bosco. Per tornare a stare insieme in natura, nel rispetto delle direttive e in tutta sicurezza. Programma: 13 settembre: Orienteering + Laboratorio di intrecci 20 settembre: Parkour + Spettacolo teatrale 27 settembre: Grande castagnata + Musica popolare 4 ottobre: Castagnata + Tiro con l’arco 18 ottobre: Castagnata + Tree climbing 25 ottobre: Castagnata + Laboratorio di costruzione della fionda Ritrovo presso Piazza Resegone (Aizurro di Airuno) alle ore 9.30; le attività coprono tutto l'arco della giornata fino alle 17.30 circa. Anche allo scopo di rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti, la partecipazione è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione entro il venerdì precedente l’evento. La giornata prevede un contributo di 6 euro a bambina/o (comprensivi di assicurazione, merenda), mentre per genitori/adulti il contributo è di 10 € a persona. Sconto famiglia di 4 persone: 25 €. Per info e prenotazioni: tel. 3881996072 - crazylienza@liberisogni.org.