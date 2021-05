«Lecco città turistica con buche degne di un golf club!»

Via Maggiore · Lecco

Via Maggiore · Lecco

Gallery



A Pescarenico teniamo molto alla soddisfazione dei numerosi turisti in visita ai luoghi manzoniani.

Abbiamo così pensato di allestire in via Maggiore (una via lunga 140 metri) un campo da golf a 9 buche con profondità variabili da 2/3 cm a 7,5 cm.

Non essendo riusciti ad allestire gli ostacoli di sabbia abbiamo dovuto accontentarci della rimozione di un certo numero di cubetti di porfido.

Il percorso è fruibile liberamente senza necessità di iscrizione a un golf club!

Renato Valsecchi