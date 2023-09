Buongiorno,

evidentemente la questura di Lecco non è in grado di garantire ai cittadini il diritto al passaporto. Ogni giorno alle 8:00 in punto (che per molti vuol dire inizio orario di lavoro) occorre connettersi sul sito della Polizia di stato, questura di Lecco, lottare per accaparrarsi 20,25 posti concessi al giorno. Cioè appuntamenti che slittano di 3/4 mesi. Il sito ovviamente è appesantito dagli accessi e occorre sperare in un miracolo per ottenere un appuntamento.

Telefonicamente risponde sempre lo stesso burocrate che come un disco rotto invita a recarsi alle 7:45 in Questura e aprire una procedura d'urgenza "se" comprovata. Il passaporto è un diritto del cittadino il quale può farne ciò che crede, anche tenerlo nel cassetto e lo stato deve garantire un servizio efficiente.

Evidentemente per i cittadini di Lecco e provincia il passaporto è un premio dato dopo aver vinto alla lotteria delle prenotazioni.