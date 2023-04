"Il capriolo davanti al cimitero all'alba, un'immagine che fa riflettere"

Via Per Maggiana · Alto e Basso Lago

Gentile LeccoToday, questa mia segnalazione non vuole sollevare un problema o una magagna, e nemmeno un malcostume del cittadino.

Molto semplicemente passeggiavo poco dopo l'alba per le strade di Mandello, intorno alle 7, e in lontananza ho scorto un capriolo intento a sostare di fronte al cimitero. Mi sono subito affrettato a immortalarlo con il mio telefono, seppure a distanza per non disturbarlo.

Non siamo molto abituati a vedere animali selvatici nei centri urbani, ma credo dovremo farlo nel prossimo futuro. È sempre accaduto, diranno in molti, anche se in vita mia non ho mai notato caprioli in quella zona; è, tuttavia, sempre più probabile a causa dell'eccessiva antropizzazione di ambienti naturali che costituiscono habitat di queste splendide creature, spesso costrette a scendere a valle in cerca di cibo o perché spaventate dalla presenza dell'uomo e delle sue attività.

L'immagine è molto evocativa, anche perché il capriolo si è fermato proprio davanti all'ingresso del cimitero. E mi è venuto da pensare che forse lo abbia fatto in maniera rispettosa verso chi non c'è più. Come dovremmo fare noi uomini con questi animali meravigliosi, rispettandoli nei loro habitat.

L.G. da Mandello