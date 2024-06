Il mistero dell'area pedonale che finisce nell'area pedonale

Gentile redazione,

mi sono imbattuto in questo cartello salendo dal lungolago a Lierna e sono rimasto francamente un po' perplesso. Il significato è chiaro a tutti e non è in discussione: fine di un viale o un'area pedonale destinata in via esclusiva al transito di pedoni. Ciò che mi lascia perplesso (e, a giudicare dai pareri che ho raccolto, non solo me) è la sua effettiva collocazione.

Quel cartello non si trova alla fine di una via pedonale che si conclude per esempio sulla Provinciale o su un'ampia strada palesemente carrabile, ma nel bel mezzo della stradina con l'acciottolato che parrebbe, viste le strette dimensioni, ancora riservata soltanto a pedoni.

Forse il mio è un eccesso di zelo, ma sappiamo che moltissimi cartelli nei nostri paesi non sono propriamente funzionali oppure non sono aggiornati alla nuova connotazione urbana; fatto sta che, con un po' di ironia, mi viene da pensare che, se possono transitare anche moto e auto (e non si capisce da dove arrivino), da lì in poi i pedoni debbano farsi il segno della croce. Sarà per quello che, opportunamente, su di loro veglia il buon San Pietro (a sua volta perplesso)!

E.