"Cartello di Stop divelto e abbandonato, l'ignoranza non si ferma"

Stop. Fermi tutti. C'è qualcosa che non va. Percorrendo la Via al Cimitero, nel rione di San Giovanni scendendo verso Castello, ci si imbatte in un cartello di "Stop" abbandonato. Dunque ci si dovrà fermare? È una modifica alla viabilitò introdotta dal Comune o dal Codice della strada per regolamentare il possibile (eufemismo!) traffico durante la passeggiata quotidiana o con il cane al guinzaglio?

Al di là dell'ironia, l'immagine fotografa la deriva che la società sta imboccando: non c'è limite all'abbandono selvaggio di rifiuti né alle attività vandaliche da parte di giovani e sbandati. Essendo difficile che qualche operaio l'abbia "appoggiato" lì in attesa di installarlo su un palo, immaginiamo che qualcuno lo abbia staccato per abbandonarlo in mezzo all'erba, chissà con quale enorme gratificazione personale.

Valerio da San Giovanni