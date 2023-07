Un nostro cittadino ha preso l'abitudine di scaricare sfalcio, frasche e pattume davanti al mio cancello, è ri-successo pochi giorni fa e ho provveduto a pulire, per fortuna ho occhi buoni e so far andare le mani. Capisco la necessità dei cittadini, mollare fasci putridi davanti a casa d'altri è un modo efficace per liberarsene ma, sposta il problema in là qualche giorno e c'è il rischio di scaricare nel posto sbagliato. Come attivista ho pensato pure fosse una questione politica, invece no, è amministrativa. Soddisfare le esigenze dei cittadini con servizi essenziali funzionanti compete alla giunta comunale, se non trovate come sbarazzarvi degli avanzi di potatura nel modo giusto è perché la amministrazione comunale non organizza un servizio adeguato, rivolgersi a me mollando la roba lì è quindi inefficace. Nel mucchio di verde ho trovato mischiata dell immondizia, vale lo stesso discorso, se vi servono cestini chiedeli al sindaco di Cernusco Lombardone, non sentitevi liberi come nella terra dei fuochi.

Ciao.

Dott. Mario Sirio Levati