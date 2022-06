"Il parcheggio del supermercato viene usato come discarica"

Buongiorno, vi segnalo il modo in cui viene utilizzato il parcheggio del supermercato di viale Montegrappa, ormai ridotto a una discarica. È un parcheggio libero gratuito, in questi giorni di gran caldo il parcheggio risulta essere completo, peccato che la maggior parte delle auto risulti essere di persone che non fanno parte della clientela del supermercato. Per non parlare poi della sporcizia.

Presumo che il parcheggio sia del Penny e che stia a loro a mantenerlo in condizioni decenti: basterebbe mettere una sbarra, azionabile con la vidimazione dello scontrino, con sosta gratis fino a 2 ore come da tempo fa il parcheggio del supermercato adiacente. I rifiuti abbandonati sono nella parte in fondo al parcheggio, andrebbe bonificato. Se non sono in grado di mantenerlo, che lo chiudano, lasciando la possibilità di usare quello esterno.