Teatro della Società, questa mattina - domenica 14 luglio - ore 8.

Dopo "l’intervento" dei giorni scorsi in piazza degli Affari la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. Invito i nostri governanti a parcheggiare le loro vetture alla sera e a vedere con i loro occhi il degrado, tra spacciatori e consumatori di tutti i tipi. Angoli della piazza adibiti a latrine a cielo aperto: nella vicina piazza Garibaldi non va meglio.

Bella immagine turistica da mostrare ai villeggianti, per non parlare dei clienti dell’albergo che fanno il buffet davanti a uno spettacolo di degrado assoluto. Sveglia e cambiare passo.