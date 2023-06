Mandello: "Degrado inaccettabile in viale della Costituzione"

Gallery

























Spettabile Redazione,

mi trovo costretto a inoltrare la presente poiché ritengo doveroso segnalare il degrado ambientale nel quale versa l'intera area che circoscrive il parcheggio antistante l'azienda Gilardoni Cilindri sita in Viale della Costituzione nel Comune di Mandello del Lario (situazione già più volte segnalata senza alcun esito a chi di dovere).

Non intendo fare polemica ma credo che quanto quotidianamente sia sotto gli occhi di tutti è davvero piuttosto vergognoso e amareggia molto che l'Amministrazione e in particolare le strutture addette a determinati controlli non se ne accorgano o non vogliano cogliere lo stato di totale degrado della zona in questione.

Sorvolando sul fatiscente e incompleto edificio che ormai da un ventennio si pone in bella mostra alla mercé dei mandellesi; negli ultimi mesi, all'interno della predetta area, dove ormai erba e arbusti la fanno da padrone lungo tutto il perimetro, sono comparsi numerosi sacchi dell'immondizia contenenti bottiglie di vetro, fustini di plastica contenenti presumibile olio esausto, pezzi di autovetture abbandonati e altre chincaglierie d'ogni sorta.

Il parapetto che delimita l'area, oltre a non essere a norma, risulta completamente arrugginito, divelto e stortato in più punti e termina congiungendosi a un'improbabile rete metallica da cantiere edile che, al di là di qualsivoglia norma di sicurezza, mal si sposa con qualsiasi arredo definibile "urbano".

Quell'auto abbandonata

Se tutto ciò non bastasse è altresì presente una vettura (Ford Fiesta) completamente abbandonata dal mese di settembre 2022, intorno alla quale è persino cresciuto un perimetro d'erba verde che evidenzia, anche allo sguardo meno attento, la totale immobilità della stessa protratta nei mesi. Detta vettura risulta altresì oggetto di "saccheggiamenti notturni": sono stati infatti asportati gruppi ottici, presenta gomme forate e la carrozzeria è fatiscente e grossolanamente danneggiata, ciò nonostante la stessa permane in sosta da oltre nove mesi in un "teatro urbano" degno dei peggiori rioni di Quarto Oggiaro e nessuno sembra voler fare qualcosa.

Tutto ciò accade in un contesto urbano frequentato quotidianamente da centinaia di persone che, sdegnate e avvilite nel vedere lo squallore dell'area, soprassiedono per quieto vivere e si adeguano a tale situazione.

Viviamo a Mandello del Lario e sinceramente penso che determinate dinamiche, perlomeno qui, non abbiano motivo di esistere ma a quanto pare non si è mai certi di nulla.

Oltretutto vi sono numerosi punti ancora poco chiari rispetto a quanto precedentemente esposto: per quale motivo la pulizia delle strade, ammesso venga ancora effettuata, non si occupa ormai da mesi e mesi di quest'area?

Per quale motivo una vettura in sosta da quasi un anno solare e in condizioni di rifiuto speciale non è ancora stata fatta rimuovere?

Per quale motivo è presente una rete di cantiere edile grossolanamente agganciata a un parapetto storto e arrugginito in un contesto così frequentato, anche da minori, ma nessuno è mai intervenuto?

Le domande sono molte e sinceramente qualche risposta ce la siamo anche già data, ma non voglio certo sostituirmi all'operato dell'Amministrazione e nella fattispecie delle strutture alle quali compete il ripristino dell'aera oggetto di questa missiva.

Di quanto sopra si allegano precisi rilievi fotografici confidando che forse un'esposizione mediatica del problema possa finalmente spingere chi di dovere al ripristino di un contesto urbano perlomeno accettabile in una delle più frequentate aree di Mandello del Lario.

Cordialmente,

Michele