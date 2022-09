Nonostante due mesi di chiusura, continua e peggiora il disastro sulla linea delle Olimpiadi 2026

In questi primi giorni di piena ripresa delle attività di lavoro e di studio, si sono puntualmente ripresentati i gravi problemi di inefficienza nella gestione della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Da lunedì 5 settembre u.s. si verificano ritardi e soppressioni a ripetizione, coinvolgendo in particolare i treni diretti tra Milano e Tirano, anche con più di un’ora di ritardo e/o con limitazione del percorso, ad esempio a Milano Greco, Monza e Calolziocorte.

Nonostante l’introduzione dei nuovi treni Caravaggio sulla linea S8, si verificano con frequenza ritardi e limitazioni di percorso anche su questa linea. Insomma, due mesi di chiusura di metà della linea, con gran parte del materiale rotabile rimasto in deposito, non sono serviti a ripristinare delle condizioni di funzionamento accettabili della linea e dei treni, anzi i problemi di sempre si sono accentuati a dismisura. Rispetto a questa situazione sempre più insostenibile per i gravi danni sociali che sta comportando e che si sommano alle non poche difficoltà che le famiglie stanno vivendo in questo periodo, chiediamo di conoscere e nel dettaglio le vere cause di questo disastro e l’identificazione delle responsabilità.

Chiediamo inoltre al mondo politico ed ai candidati in campagna elettorale, di prendersi carico del problema concreto e specifico dell’inadeguatezza del servizio ferroviario lombardo, anche mediante specifici incontri con i rappresentanti dei pendolari. Ci attendiamo dal mondo politico proposte concrete e risolutive anche in merito al sistema delle tutele dei diritti dei viaggiatori, oggi del tutto insufficiente. Irrinunciabile in questo senso è l’introduzione dell’obbligo di sessioni di ascolto ed accoglimento di proposte e richieste da utenti e comitati spontanei.

Perché l’indignazione dei pendolari ed utenti della linea abbia una possibilità di farsi sentire presso il Governo Regionale e Statale, torniamo a proporre di sottoscrivere la petizione “I pendolari meritano un servizio ferroviario serio" su Change.org: https://chng.it/szWdgg8LxX

Comitato Pendolari Lecco-Milano