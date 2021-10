in

Segnalato da un nonno che al mattino vede suo nipote e altri bambini in pericolo!

Divieto di transito: Dalle 7.00 alle 8.30 non viene assolutamente rispettato: il pericolo è che alla fine della strada c'è il punto raccolta Piedibus.

Via Montebello, 54 · Lecco

