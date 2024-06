Ore 8.15. Stazione di Lecco. Insolita folla sul binario 4. Tutti in attesa del regionale delle 8.20 da Lecco per Milano Centrale. Che stranamente non è pronto sul binario. Ore 8.20. Si attende. Nessun annuncio. Né personale viaggiante a cui chiedere. Ore 8.24. Il treno suburbano proveniente da Milano Porta Garibaldi che ripartirà alle 8.36 per la stessa destinazione arriva in perfetto orario sul binario tronco. Qualche passeggero navigato decide di raggiungere il binario tronco e salire sul suburbano. Gli altri attendono speranzosi che si materializzi il regionale delle 8.20. Ore 8.30. Il tabellone del binario 4 prende vita e assicura che il treno delle 8.20 partirà, ma con 15 minuti di ritardo. Si attende. Sul binario di servizio un treno procede a singhiozzo in direzione Abbadia Lariana per poi fermarsi. Sul tabellone del binario 4 il ritardo indicato sale a 20 minuti. Per due volte la voce registrata sostiene dall’altoparlante che, a dispetto della realtà incontrovertibile dei fatti, il treno regionale delle 8.20 per Milano Centrale è pronto in partenza al binario 4. Qualcuno sorride. Si aspetta.

Ore 8.36. Il treno suburbano per Milano Porta Garibaldi parte in perfetto orario. Ore 8.40. Annuncio conclusivo: il treno regionale delle 8.20 per Milano Centrale oggi non sarà effettuato. Rabbia. Per la prima volta nella mia vita da pendolare mi fiondo in biglietteria a chiedere spiegazioni. La domanda è semplice. Perché? Perché nessuno si è preso la briga di avvisare i passeggeri che il primo e unico treno utile per Milano nell'arco della mezz'ora a seguire era il suburbano per Porta Garibaldi? Perché lasciarli sul binario in attesa di un treno per Milano Centrale che non sarebbe mai partito? La risposta scocciata è che la biglietteria si occupa di vendita, non di annunci e che se voglio posso fare un reclamo a RFI che se ne occupa. Sono allibita. Il solito scaricabarile.

Chi è RFI? Con chi posso parlare? Ma l'addetta della biglietteria non mi ascolta né mi rivolge più la parola. È impegnata a emettere un altro biglietto Trenord. Come quello che ho acquistato io alle sette del mattino sul sito Trenord, dove non era segnalata nessuna cancellazione. Scoppio in lacrime. Anche oggi non so bene a che ora arriverò al lavoro né tantomeno a che ora rientrerò a casa. Non mi rimane che tornare sul binario 4 e aspettare rassegnata il regio express delle 9.01 che oggi avrà per ironia della sorte come destinazione Milano Porta Garibaldi. Bastava un annuncio prima della partenza del suburbano delle 8.36.

Come quelli che ho sentito tante volte in diretta nelle stazioni in sostituzione dei soliti annunci automatici quando si verificano circostanze non prevedibili. L'orario di arrivo a Milano non sarebbe variato di molto. Ma almeno mi sarei sentita tutelata come cliente. E non mi sarei sentita presa in giro.

Ore 9.46. Sto per approdare a Milano Porta Garibaldi. Anche oggi sono arrivata a destinazione. Stressata e stanca. Ma sono arrivata. Costo all inclusive dell'esperienza: €5,20. Più €13,00 per il pagamento del taxi che sono costretta a prendere per tamponare il ritardo accumulato e arrivare in ufficio, se non in orario, perlomeno il più presto possibile.

Una pendolare sconsolata