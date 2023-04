Fluo Run la corsa/camminata non competitiva a tema fluo, arriva per la prima volta a Lecco sabato 10 giugno. Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer per una festa all’insegna di tanto divertimento allo stato fluo.

Partenza al tramonto e traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente! Balla e festeggia con gli altri fluo runners di fronte al palco per vivere un’esperienza fluo indimenticabile.

Data: 10 giugno 2023

Luogo: centro sportivo InSport “Al Bione”

Partenza: ore 21

Percorso: 5.5 km

Costo iscrizione:

adulti 13€;

bambini fino a 8 anni: 10€;

le iscrizioni a termineranno venerdì 9 giugno 2023 alle 23.59 o al completamento del numero massimo di posti disponibili.

Tutte le info su www.fluorun.it.

E-mail: info@fluorun.it.

Telefono: 331 4370677.