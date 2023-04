Graffiti Anarchici (41) Bis: seconda puntata, senza evidenti ostacoli sul cammino - leggi controllo del territorio - il gioco all'imbratto in città. Ormai trovare una parete "sana" è come trovare una pepita d'oro nel Caldone. Ah! Che meraviglia sarebbe trovarsi davanti ad opere d'arte come i ritratti che costeggiano il torrente lungo via Volta! Invece no! I graffitari continuano nell'opera d'imbruttimento. L'intervento del Sindaco e del Comune sarà rapido, ma, soprattutto, definitivo? Ai posteri l'ardua sentenza...

I Bravi