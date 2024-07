Gallery







La situazione di oggi, caotica, umiliante, anti-turistica che si è palesata davanti all'imbarcadero a Lecco è solo in parte figlia della frana a Varenna e sulla strada di Bellagio, perché anche se emergenziale, è la dimostrazione plastica che i politici regionali e provinciali (stendiamo un velo su quelli locali che è un attimo che ci dicano che non è di loro competenza, come han già fatto a partire dall'assessore al Turismo Cattaneo) non sono in grado di affrontare né il quotidiano e questo lo sappiamo da anni di convegni, conferenze, comunicati stampa e il nulla di pratico che ne faccia seguito, né tanto meno, appunto, l'emergenza. CHE POI quella di oggi emergenza non lo è nella realtà. Non lo è perché non serviva elitrasportare un raggruppamento del Genio Militare per costruire Ponti Bailey sul lago.

PER MITIGARE l'emergenza, conosciuta già da ieri, era sufficiente che uno dei soggetti istituzionali che riempiono i giornali, uno, ci mettesse la faccia e pretendesse dai gestori della Navigazione di mettere a disposizione due mezzi in più. Due cazzo di battelli in più ED INVECE è (stato) lasciato tutto sulle sole spalle della buona educazione di quella fila interminabile, accaldata e abbandonata di persone ancor prima che turisti, che attendevan traghetti, info su alternative, financo una bottiglia d'acqua DA TEMPO, troppo tempo la politica è solo comunicati stampa, convegni e foto in posa magari pure per inaugurare la navigazione privata PERCHÉ, diciamocelo, era tutto prevedibile nel senso che da anni si chiedono potenziamenti e da anni il nulla. Poi ovvio che alla prima frana, che non è peraltro la prima, scoppia il caos. E appunto non c'è un politico che ci metta la faccia per davvero.

QUI I SINDACI e Provincia avrebbero dovuto immediatamente attivarsi e tirare giù dal letto la navigazione... e invece sono anche loro in alto mare 600 E PIÙ, alla volta, di persone da stamane in coda sul lungolago sotto il sole in attesa di un traghetto di quelli vetusti da 185 posti (di cui 77 in piedi sul ponte per ben un ora e mezza di viaggio) Folle e indecoroso.

E NON C'È uno straccio di personale, di steward, di assistenza, tantomeno mezzi Arriva qualche taxi, qualcuno abbandona Come l'intero sistema che fallisce. Nuovamente.

E TU CHIAMALA se vuoi vaccazione turistica.