«Code, code, code per entrare a Lecco da Valmadrera per i lavori sul "Kennedy"»

Code, code, code per entrare a Lecco da Valmadrera per lavori che, da quanto mi pare di vedere, sono finiti da ormai 15 giorni. Se non lo sono, di fatto operai sul posto non se ne vedono da settembre!

Quindi, la domanda che mi pongo mi pare lecita: è normale che in Italia funzioni sempre tutto così male? Metterci mezz'ora per entrare a lavorare mi pare eccessivo soprattutto per via di un disservizio del genere. Sono sicuro di parlare a nome della collettività, che puntualmente deve starsene in coda.