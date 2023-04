Gallery







Tre settimane or sono, via Marsala nel rione di Olate ha subito un blocco notturno della circolazione per l’esecuzione dei lavori di allacciamento a cura di LarioReti Holding e dell’impresa esecutrice dei lavori.

In tale occasione l’avviso ai residenti, che doveva essere affisso almeno 72 ore prima dell’inizio lavori, fu posizionato il giorno prima, tra l’altro privo di alcune informazioni importanti atte a chiarire le modifiche alla circolazione.

Solo le segnalazioni dei cittadini, al competente Ufficio comunale, ha permesso di ovviare agli inconvenienti, fatto salvo che non si è capito di chi fosse la responsabilità, ovvero se di LarioRetiHolding o dell’impresa esecutrice dei lavori.

Come se non bastasse, immancabilmente il manto stradale non è stato ripristinato nello stato di com’era precedentemente. Infatti, dopo pochi giorni, l’asfalto si sta lentamente sgretolando, generando un importante strato di brecciolino pericolosissimo, in quanto i pedoni, su un tratto di strada in forte pendenza, rischiano concretamente di scivolare a terra.

Ma anche per i motocicli non è semplice, in quanto i residui dell’asfalto si sono posizionati a ridosso di una curva e il rischio di cadere è elevato. E intanto si è già formato un dislivello di 1 centimetro tra la riparazione e il vecchio asfalto.

Domanda: ma in Comune a Lecco c’è qualcuno deputato al controllo dell’esecuzione dei lavori? In fin dei conti si tratta di suolo pubblico, la cui responsabilità è in capo all’Ente.

Ora, a pochissime settimane dall’esecuzione dei precedenti lavori, ecco che ne verranno eseguiti altri, a pochi metri dai precedenti e sempre riferiti alla rete idrica.

La domanda mi sorge spontanea, ma nell’esecuzione di medesime tipologie di lavori, non si sarebbe potuto organizzarli affinché venissero eseguiti il medesimo giorno

Mi sfugge qualcosa.