Il meraviglioso panorama del lungolago con i rifiuti

Via Cesare Cantù · Centro storico

Via Cesare Cantù · Centro storico

Gallery







Gentile redazione, trasmetto il meraviglioso panorama che offre il lungolago in via Cantù - non che nelle altre zone sia meno avvincente -, il problema oramai è endemico e ben conosciuto tranne che all'Amministrazione comunale.

Sono residente sul lungolago da oramai un quarto di secolo, mai era capitato di vivere in questa situazione fatta di sporcizia, disorganizzazione, menefreghismo e addirittura in zona prima scalinata una puzza tremenda di urina notata la sera dei fuochi e rimasta lì a testimoniare il completo fallimento di questa giunta.

D.F. da Lecco