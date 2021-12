“‘Manto di stelle’ arriva in tutta Lecco... Tranne che a Olate”

A spiegare le nuove luminarie natalizie a Lecco è Giovanni Cattaneo, Assessore all'Attrattività territoriale del Comune: "Prendersi cura dei rioni significa anche creare un buon motivo per andare a scoprirli. Per questo abbiamo confermato la buona esperienza del Manto di stelle, aumentando il numero delle proiezioni. Sono state selezionate sia le scuole, luogo simbolo del futuro della città, sia le piazze che rappresentano il legame con la tradizione e l'infanzia di tanti lecchesi. Invitiamo tutti, soprattutto le famiglie, a scoprire questi angoli della città".

Questo l'elenco del Manto di Stelle 2021:

LAORCA - LaorcaLab

RANCIO SUPERIORE - Chiesa santa Maria Gloriosa

SAN GIOVANNI - Chiesa san Giovanni Evangelista

SAN GIOVANNI - scuola primaria Diaz

CASTELLO - scuola secondaria Ticozzi

CASTELLO - palazzo Belgiojoso

SANTO STEFANO - scuola Primaria Santo Stefano

BONACINA - piazza chiesa Sacro Cuore e san Bernardino

ACQUATE - scuola primaria Battisti

GERMANEDO - piazza V Alpini

GERMANEDO - scuola secondaria Stoppani

BELLEDO - Lavatoio via Fiocchi

CENTRO - La Piccola

PESCARENICO - Piazza Era

MAGGIANICO - Scuola secondaria Ponchielli

CHIUSO - Statua Beato Serafino

CHIUSO - Chiesa Beato Serafino

Rileggendo le parole dell’Assessore i luoghi sono stati scelti quali simbolo del futuro e per il legame con la tradizione dell’infanzia di molti lecchesi. Non entro nel merito della scelta sui luoghi individuati per ogni rioni, ma sul fatto che Olate è stata dimenticata, sia per “futuro” che per il “passato”.

Mi permetto di segnalare che in detto rione vi sono la “Presunta Casa di Lucia” e la presunta “Chiesa di Don Abbondio”, quindi non solo legati alla tradizione, ma soprattutto ed anche a dei luoghi storicamente e culturalmente di per se molto famosi, in quanto riferito al celeberrimo romanzo di Alessandro Manzoni.

Una disattenzione o dimenticanza che lascia alquanto basiti gli abitanti del rione, dai quali ho ricevuto molte segnalazioni, che si aggiunge ad un quartiere già di per se martoriato dal totale disinteresse ed abbandono da parte dell’Amministrazione comunale.

Ho rilevato in Piazza Diaz una proiezione celebra i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta (nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), Dante Alighieri, al quale vanno il mio massimo rispetto e riconoscenza, ed ogni tributo nei suoi confronti è sempre doveroso, così come lo è stato lo scorso Dante Festival Lecco che si è tenuto dal giovedì 9 al settembre, organizzato da Res Musica, Comune di Lecco, Provincia di Lecco, FAI Delegazione di Lecco , con il patrocinio di Regione Lombardia e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e di altri enti pubblici e privati.

Quindi avendo già dato ampio spazio nell'anno in corso, non capisco perché reiterare il suo ricordo nell’ambito delle luminarie natalizie, mentre forse, si poteva ricordare il “nostro” Manzoni.

Giuseppe