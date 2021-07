«Autorizzare il mercato in centro è demenziale. La merce si vende a prezzo non concorrenziale»

Mi chiedo come sia possibile autorizzare un disagio tanto grave, quanto demenziale, come quella del il mercato in centro città! noi commercianti paghiamo cifre spropositate per cercare di popolare di nuovo una Ztl svuotata dalla crisi e dal Covid-19.

E ora la ciliegina sulla torta cade a pennello, togliendo anche quei pochi parcheggi presenti e portando concorrenza a mio avviso sleale, perchè è talmente ovvio e palese che se si paga un terzo della cifra e anche meno per piazzare la propria bancarella, si riesce a vendere a cifre decisamente più basse la propria mercanzia!

Anziché sprecare soldi nelle aiuole o nell'erba già bruciata sul lungolago, forse sarebbe meglio aprire gli occhi e non vivere sulla luna!