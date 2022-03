Neonati e punto tamponi ospedale di Lecco: organizzazione da rivedere

Venerdì 18 marzo mi sono recata con mio figlio di 5 mesi, su richiesta della pediatra, all'ospedale di Lecco per effettuare un tampone molecolare. Vedendo circa una trentina di persone in fila e avendo la prenotazione per le 9.25, mi sono recata all'accettazione, dove mi hanno chiaramente detto di mettermi in fondo: prenotazione o meno, chi arriva prima prende il posto.

Ho aspettato circa una mezz'oretta all'aperto con un neonato febbricitante, per poi rinunciare e rivolgermi ad un servizio privato in paese. Dopo due anni di pandemia siamo ancora a questi livelli? Da notare, poi, che nessuno delle persone in fila (buona parte senza appuntamento) ha mostrato un minimo di gentilezza lasciandoci passare: dovevano forse correre tutti al lavoro?