Onno: il paese degli gnomi

Gallery

















Onno, l'incantevole paesino sulla sponda del lago si è popolato di gnomi! Si, non sto scherzando...Gnomi! Un artista locale, in anonimato, ha abbellito le caratteristiche vie del paese con piccoli gnomi colorati dipinti sui sassi. L'iniziativa, iniziata un po' per gioco, è stata subito apprezzata da tutta la popolazione: tant'è vero che in molti sperano di poter riuscire ad ospitare un piccolo gnomo sui propri muretti e cancelli.

Attualmente si contano circa 50 gnomi e gnome: c'è chi raccoglie fiori, chi dà da magiare agli animali, chi pattina sul ghiaccio, chi osserva le stelle, chi surfa tra le onde del lago, chi va in barca, chi sfama i gattini....e persino alcuni personaggi tutti a tema natalizio! Purtroppo alcuni sono stati portati via, probabilmente da qualche turista come souvenir! Gli Gnomi di Onno sono felici di farsi vedere e fotografare da tutti: ma, per favore, non spostateli o "rapiteli".

Vi aspettiamo numerosi muniti di macchina fotografica!!