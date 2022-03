“Pagare il parcheggio a Lecco è scomodo: perché non provare EasyPark?”

Buongiorno, vorrei segnalare il mio - certamente minoritario - disappunto riguardo le modalità di pagamento dei parcheggi.

Il primo in contanti, caro ed abbastanza ordinario, il secondo, invece, da effettuare mediante il sistema Telepass Pay è rivolto solo a coloro che aderiscono al servizio, che comporta un vincolo di pagamento domiciliato esclusivamento sul conto bancario. Un vincolo che, a mio avviso, è esagerato soprattutto se non si è soliti viaggiare in autostrada. Credo possa essere più pratico "Easypark", o simili, un'applicazione dove si carica una somma minima o più consistente, secondo necessità, e, quindi, senza obligo di forire l'Iban. Tale applicazione è in uso a Milano, Bellano, Mandello e immagino molti altri posti.

Concludo chiarendo di essere un semplice cittadino senza alcun altro interesse, che vorrebbe promuovere una modalità di pagamento più comoda, meno vincolante e perfettamente utile allo scopo. Spero che vorrete sostenere tale proposta sulla vostra testata.

Grazie