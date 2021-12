“Trovare un parcheggio per il centro vaccinale è diventato un sogno”

Buongiorno, sono ripassato, in questi pomeriggi, davanti al centro vaccinale del Palataurus e confermo l'enorme afflusso di persone al centro, con code all'esterno del centro che arrivano anche a 50 metri. Alcune persone da me contattate mi riferiscono che sono stati affissi all'interno dei cartelli che dicono la non necessarietà della prenotazione per 1a e 2a dose e neanche per la vaccinazione antinfluenzale. Forse questo spiega l'enorme afflusso di persone.

Forse andrebbe prolungato l'orario di apertura del centro almeno fino alle ore 22 anziché fino alle 20. È un parere personale che gli amministratori e dirigenti sanitari valuteranno

Confermo, dopo un ulteriore passaggio, che trovare un parcheggio per andare al centro è diventato un sogno: auto parcheggiate dappertutto nelle vie vicine, perché davanti al centro è impensabile trovare un posto libero.