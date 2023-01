Tempi assurdi per il passaporto a Lecco

Via Leonardo Da Vinci · Centro storico

Vi scrivo perché trovo assurdo che per fare un passaporto a Lecco a un bambino si debba faticare così tanto. Di solito serve molto tempo per l'appuntamento, e va bene, ma adesso é un mese che l'agenda elettronica dove si deve prendere appuntamento risulta sempre "non disponibile".

Chiamando la Questura mi é stato risposto che ho due possibilità: o alle 8 del mattino mi attacco al computer e continuo a caricare la pagina augurandomi di essere una delle prime, oppure una volta che abbiamo i biglietti aerei in mano presentarsi alle 7.30 direttamente da loro perché passano solo i primi 15.

Non penso sia normale una cosa del genere nel 2023.