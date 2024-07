Da 8 anni residente a Mandello del Lario, precisamente nella frazione di Somana, segnalo che incredibilmente non viene effettuata la pulizia delle strade. Vengono svuotati gli insufficienti (sono 4 o 5) cestini dei rifiuti il lunedì mattina insieme alla rimozione dei sacchi dell’’immondizia lasciati ai vari cancelli, in modo disordinato e abbastanza incivile. Le foglie cadute dai giardini privati vengono raccolte e allontanate dai proprietari ma non esiste nessun servizio di polizia stradale che pulisca e raccolta carte, mozziconi e varie schifezze abbandonate o portate dal vento. Ma vi sembra possibile? Civile? Normale? O d’accordo con me lo trovate scandaloso?