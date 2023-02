Raccolta dei rifiuti, “in via Aldo Moro una situazione imbarazzante”

Buongiorno

Non è più tollerabile avere a meno di 20 metri dalla propria residenza un compattatore con motore acceso e il vociare degli operatori dalle 6,00 del mattino alle 12,00, il lunedì per la raccolta sacco rosso, il venerdì per la raccolta della carta e il sabato per la raccolta della plastica! Invitiamo l'assessore competente a un sopralluogo specialmente di venerdì quando viene effettuata la raccolta della carta che svolazza ovunque, aiuole, cortili, giardini privati! Inoltre le attività di raccolta e il traffico locale si intersecano pericolosamente con gli automezzi in coda (su via Aldo Moro) per il rifornimento di carburante presso il distributore Garage Roberto. La raccolta, come in passato, deve tornare a essere effettuata su via Stelvio, zona molto meno trafficata e meno densamente abitata

La situazione è diventata davvero insostenibile e nell’eventualità del sopralluogo per verificare il disturbo che crea questa attività, Vi invito a contattarmi così verificheremo insieme.

Sono a vostra disposizione dei video che documentano la situazione veramente imbarazzante per la nostra abitazione e degli altri residenti del condominio

Grazie

Roberto Negri

Via Aldo Moro 19

Lecco