A Lecco l'invasione dei bolidi di Elon Musk: è il raduno delle Tesla

Una passeggiata tra i luoghi più panoramici del Lario ha contraddistinto il “Tesla Meeting del Lario”, che tra i vari luoghi toccati dai proprietari del famoso marchio americano di auto elettriche, ha toccato anche Lecco, più precisamente nel rione di Olate, con sosta al Ristorante La Corte di Lucia, sito appunto accanto alla presunta “casa di Lucia” del romanzo i Promessi Sposi del Manzoni.

A Lecco si è tenuta anche una prova di abilità hypermiling che ha animato l’incontro con premi per i migliori classificati ed a seguire la visita all’ eV-Chalet! di Morterone, la casetta informativa nata nel 2021 e pensata per essere 100% green, con il suo tetto fotovoltaico (e non solo). Finora ha prodotto 1,3 MWh di energia e consentito 124 ricariche tra auto e bici, risparmiando 9,16 di tonnellate di CO2.

La giornata è stata organizzata dall’Associazione proprietari Tesla in Italia. Si tratta del Primo “Tesla Owners Club” ufficialmente riconosciuto da Tesla in Italia. Detentore di record mondiale di percorrenza in elettrico con una singola ricarica. L’associazione no profit contribuisce ad accelerare sul territorio italiano il processo di transizione da un’economia di capitali, basata sull’energia fossile, ad una basata sulle risorse, quindi sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.