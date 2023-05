“Rifiuti abbandonati sulla strada per Morterone: incivili!”

Gallery





Buongiorno, domenica 28 maggio io e mio marito abbiamo percorso in auto la strada che da Ballabio porta a Morterone per una gita in questa bellissima località, quando nei primi tornati ci siamo trovati davanti mucchi di rifiuti di ogni genere abbandonati e non sembra neppure da pochi giorni. Già abbandonare dei rifiuti è da incivili, poi farlo in mezzo alla natura è proprio da vigliacchi. È possibile che chi di competenza non si preoccupi di provvedere a toglierli dal suolo?

A parte l'immagine vergognosa, forse ci si dovrebbe preoccupare dell'ambiente, in quanto - oltre a depositarsi plastiche e via dicendo - ci saranno anche gli animali selvatici che potrebbero spostare l'immondizia nel bosco. Mi auguro che questa mia segnalazione possa essere utile a migliore il servizio di pulizia e controllo.

Grazie,

Micaela Monaco