"La piazzola di sosta è una discarica: da lecchese mi vergogno"

Ancora una volta l'inciviltà regna sovrana. La piazzola di sosta tra le Caviate e Pradello a Lecco è diventata ormai una piccola discarica a cielo aperto. Non passano due giorni dopo la pulizia degli addetti, che subito i sacchi dell'immondizia tornano ad ammassarsi uno sopra l'altro.

Questa volta c'è anche un cestino divelto e abbandonato in sfregio tra le siepi.

Mi chiedo dove andremo a finire di questo passo: sempre tutti bravi a prendersela con il Comune (quando poi le tasse vengono aumentate) o con qualche altro ente, ma la verità è che gran parte dei cittadini ha perso il senso civico e il rispetto per la cosa pubblica. Facile, quando non si può smaltire il rifiuto con il sacco rosso (o non si vuole pagare la Tari), portare la propria immondizia in qualche luogo poco frequentato e sprovvisto di telecamere. L'ambiente ci ringrazia, e un giorno ci farà pagare le conseguenze! Vergogna.

S. da Abbadia Lariana