Rifiuti a Maggianico: “Così ogni lunedì”

Buongiorno, Vi segnalo quella che è ormai la situazione di ogni lunedì mattina del cestino dei rifiuti all'inizio di via Donizetti a Maggianico. Immagino sia dovuto al fatto che la l gente che torna dal Magnodeno dopo un pic nic o altro lascia i propri rifiuti vicino a cestino pieno. Capisco assolutamente che questo comportamento non ha nulla di civile, ma è possibile che una città turistica come Lecco abbia dei cestini dei rifiuti così piccoli? Una prima soluzione non potrebbe essere quella di sostituire questi cestini con alcuni più grandi? Non sarebbe necessario aumentare la quantità di netturbini però si ridurrebbero di molto i rifiuti nelle strade. Grazie per l'attenzione