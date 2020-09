Rifiuti abbandonati nel parco di Villa Eremo: «L'inciviltà non risparmia Lecco»

L'inciviltà non conosce più limiti. Questa mattina, mentre in città i lecchesi sono chiamati alla urne per esercitare il proprio diritto al voto degno di uno stato civile e democratico, c'è chi dimostra di non tenere affatto alla civiltà e al decoro urbano.

Le foto che vi invio si riferiscono al parco di Villa Eremo, dove si possono trovare rifiuti di ogni genere, in particolare buste e bottiglie di plastica, a testimonianza del passaggio di qualche maleducato che ha gozzovigliato nel parco abbandonando tutto sul prato, con scarso rispetto per l'ambiente, per il prossimo ma soprattutto per la nostra città. Così è impossibile andare avanti.

Valerio da Lecco