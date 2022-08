Luoghi manzoniani "violentati" dagli incivili: le sponde dell'Adda diventano una discarica. Mette una tristezza infinita transitare lungo le rive del fiume tra i ponti Kennedy e Azzone Visconti, che purtroppo a causa della siccità sono diventate ancora più ampie.

I soliti incivili hanno infatti scambiato questi meravigliosi luoghi naturali, per altro citati dal Manzoni nell'incipit del suo capolavoro I Promessi Sposi, per una pattumiera a cielo aperto, nella quale lanciare sacchetti dell'immondizia, bottiglie e rifiuti di ogni genere. Tutti ammassati vicino alle scale che dalla Provinciale soprastante conducono sulle rive.

Viene da pensare che molti siano addirittura lanciati dalle auto in transito, ma la maggior parte sono senz'altro lasciati lì dai fruitori delle sponde. Accusiamo sempre le amministrazioni comunali di non provvedere con solerzia alla pulizia di strade e luoghi pubblici, ma la verità è che da tempo abbiamo smarrito il senso civico, il decoro e il rispetto per ciò che è di tutti.

Ernesto da Lecco