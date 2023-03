“È tornata la festa di San Patrizio: e il servizio di pulizia?”

Dopo tre anni di stop forzato causa pandemia è tornata in grande spolvero la festa di San Patrizio organizzata nelle vie sotto la Basilica di Lecco. Come tradizione vuole i numerosi partecipanti hanno riversato i loro bisogni un po' dove capita, se i più civili si sono messi pazientemente in coda davanti ai pochi servizi igienici predisposti molti altri hanno deciso di utilizzare angoli vari, portoni delle case e così via per lasciare la loro "firma".

Ai residenti resta come di consueto il piacere di rientrare a casa camminando in mezzo a residui organici vari, aspettando con ansia la prima pioggia che pulirà quanto lasciato da questi unni del nuovo millennio.

Cari organizzatori, cari amministratori del Comune di Lecco, ci vuole tanto a predisporre un servizio di lavaggio dei marciapiedi nelle zone intorno all'evento? Ormai di esperienza dovreste averne, eppure tutte le volte dimostrate la medesima mancanza di rispetto e attenzione verso i residenti e in generale verso il decoro della città.

Cordialmente

L. Pedretti