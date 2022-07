“Alla Malpensata come a Ibiza?”

Buongiorno,

scrivo per segnalare una situazione poco consona al pubblico decoro. Nella zona della Malpensata si è venuta a creare la classica spiaggia, che in questi anni è diventata punto di approdo per decine di persone ogni giorno. Una zona dove mi risulta che esista un divieto di balneazione e dove più di una volta mi è capitato di vedere delle giovani in topless. Capisco l'esuberanza della giovane età, ma c'è un luogo adatto per fare ogni cosa, anche sulle sponde del nostro bel lago dove trova sede l'Associazione Naturista Italiana: il centro di Lecco è da paragonare alle spiagge di Ibiza? Quella, oltre che essere molto frequentata dai bambini, è anche una zona che ha certo significato dal punto di vista religioso, vista la presenza della statua del Santo Patrono San Nicolò, benedetta meno di una settimana fa.

Grazie,

Stefania