Buongiorno,

vi scrivo per comunicarVi quanto accaduto ieri sera (mercoledì 17 luglio 2024, ndr) alla filiale Banca Intesa di Piazza Mazzini a Lecco. Mia mamma, ha 83 anni e ieri sera intorno alle 19:15 si è recata alla filiale per effettuare un prelievo in contanti. Al termine dell'operazione si è voltata e ha trovato un uomo dietro di lei che le ha detto di non aver ritirato tutti i contanti e avvicinandosi al Bancomat dal quale aveva appena effettuato il prelievo, le ha consegnato una banconota da 20 euro in mano dicendole di inserire nuovamente la tessera per completare l'operazione. Mia mamma, confusa, lo ha ascoltato, ha inserito nuovamente il Bancomat nello sportello, ha digitato il codice e lui, fingendo di darle un aiuto, le ha detto che il terminale le aveva mangiato la tessera.

Allora spaventata, si è allontanata e ha subito chiamato mia sorella se poteva andare da lei e aiutarla a risolvere questo problema. Quando lei si è allontanata, per effettuare la chiamata, la persona ha finto di effettuare il prelievo e siccome era ancora inserita la tessera di mia madre nel terminale, ha prelevato 290,00 euro dal suo conto e si allontanato. Si è voltata e la persona era sparita. Indossava un cappellino con la visiera e una mascherina chirurgica sul volto, ovviamente per non farsi riconoscere.

Vi chiediamo di divulgare questo episodio, per evitare che altre persone possano cadere nella truffa di questi malintenzionati.