"Nonostante l'attività intensa degli operatori ecologici, la città versa in condizioni tragiche"

Tutto bianco o tutto nero, in ogni caso poco pulito e molto sporco. Nonostante l'attività intensa degli operatori ecologici, la città versa nelle tragiche condizioni evidenziate in fotografia. Non è concepibile né consigliabile passare da un estremo all'altro, da una parte o dall'altra. Il tanto famigerato sacco rosso con tanto di chip non è la soluzione - che fine facciano i rifiuti al termine del ciclo è ormai ben noto - ma soltanto uno scellerato palliativo.

Invece di voler "ficcare il naso" nel pattume delle famiglie, meglio sarebbe stato aumentare la forza lavoro incaricata di mantenere cura e pulizia. Gli operatori sono oberati di lavoro e devono - per volere dell'amministrazione - prodigarsi anche quando e dove non è di specifica competenza. L'Amministrazione deve fare la sua parte e il cittadino la sua. Troppe persone abbandonano i rifiuti al di fuori dei relativi contenitori, mancando sorveglianza, controllo e adeguate sanzioni. Non pretendiamo di raggiungere il livello di Singapore - laddove le pene sono assai gravi per coloro che non rispettato il decoro cittadino -, su questo non ci piove, ma a Lecco, troppo spesso, piove sul bagnato.

