«In via Corti diciassette rattoppi in soli cento metri di strada»

Via Antonio Corti · Lecco

A volte i turisti sono accompagnati dai propri figli che, come noto, sono poco interessati alla proposta culturale e paesaggistica.

I bambini, si sa, sono assai più interessati all’aspetto ludico della gita e così abbiamo pensato di offrire loro una “Caccia al tesoro”.

Si tratta di scoprire quanti rattoppi sono stati fatti sull’asfalto di via Corti nel tratto compreso tra Corso Martiri ed il fiume.

Sembra facile ma non lo è perchè vi sono rattoppi che si nascondono sotto altri rattoppi, provate anche voi a contarli!

Cordialmente.

Renato Valsecchi

p.s. Alle persone curiose che non intendono partecipare alla caccia, posso dire che io ne ho contati.....17! Un vero record per una via di 130 mt.