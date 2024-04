Scrivo per segnalare una situazione ormai insostenibile in via Di Vittorio a Calolzicorte. Residenti terrorizzati e prigionieri in casa propria per via di bande di ragazzi che spaccano tutto di proposito, insultano, provano a prendere a pallonate le persone alla finestra, sporcano lasciando buste di spazzatura.

Nessun controllo è zona franca, nessuna istituzione che si faccia vedere o sentire, Aler assente, locale o carabinieri non pervenuti. Cosa si aspetta che riescano a far male a qualche 80enne?

Grazie per l'attenzione.