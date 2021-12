Si può sempre fare peggio

Gallery



Segnalo la situazione della viabilità nella zona adiacente il nuovo parcheggio della Piccola a Lecco. A seguito della nuova rotonda sono stati messi in atto lavori di modifica della viabilità che incidono pesantemente sui residenti di via Amendola, via Ghislanzoni e via Digione. In quest'ultima in particolare i lavori, comunicati genericamente come "sistemazione del marciapiede" sono in realtà un allargamento della strada per introdurre i due sensi di marcia con conseguente riduzione della parte riservata al transito dei pedoni. Riduzione nemmeno omogenea in quanto la larghezza del marciapiede varia in modo evidente ai due estremi della via, non risultando per altro nemmeno lineare variando direzione in più punti risultando antiestetico. Le conseguenze: difficoltà di attraversamento in caso di ingombri (passeggini, carrelli e sacchetti della spesa, trolley nel caso degli studenti del politecnico che percorrono questa strada ad inizio e fine settimana) o di più persone (accompagnamento di figli o persone con difficoltà di deambulazione, persone giunte dalla direzione opposta), necessità di scansare ostacoli prima marginali (pali della luce, pluviali, armadi elettrici e i contenitori della raccolta differenziata) e il pericolo dovuto al trovarsi troppo vicino ai margini della strada ora più trafficata, eliminazione di diversi parcheggi gratuiti fondamentali (sia per residenti che esercenti, compresi alcuni posti H). Non è dato poi sapere l'impatto che l'aumento del traffico lungo la via avrà sulla qualità dell'aria e la vivibilità.

La mancanza di comunicazione adeguata ha poi portato ulteriore disagio ai residenti per i quali non è stato possibile sapere in anticipo come regolarsi per l'uscita dalla propria abitazione, il deposito dei contenitori per la raccolta differenziata (spostati dagli addetti ai lavori durante la rimozione dei cordoli) o dei parcheggi (segnaletica di divieto di sosta posta la sera precedente). La beffa finale è stato scoprire che il lavori non comprendono il rifacimento del restante manto stradale adiacente agli edifici, richiesta a gran voce da anni in quanto in stato di forte degrado e quindi pericoloso, ma avverrà forse in estate in quanto la priorità al momento è stata data alla viabilità. Questo significa nuovi lavori e nuovi disagi fra qualche mese e con maggiore difficoltà nel bloccare la strada a causa del doppio senso di marcia. Ci si chiede quindi quando sarà reso omogeneo il manto stradale, cosa ne sarà dei parcheggi gratuiti rimossi, come sarà gestito il carico scarico per i negozi e come sarà la vita dei pedoni con gli ostacoli che sono stati creati loro. Un'operazione che ha sicuramente leso sia il decoro urbano della zona oltre che la funzionalità degli ambienti danneggiando i frequentatori della zona. Spiace constatare che non si siano minimamente tenute in considerazioni le esigenze dei residenti per attuare un lavoro sommario e in fretta e furia, né si sia provveduto a comunicare preventivamente ed in modo esaustivo l'entità dei lavori di modifica. Evidentemente per questa amministrazione esistono cittadini di serie A e serie B.