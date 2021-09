“In viale Turati le oasi servono solo ai bisogni dei bar”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zona viale degrado dei marciapiedi e relative oasi create per dare spazio alle persone ma usare in realtà ai bisogni dei bar e di altre attività senza tener conto che le persone che circolano a piedi non sono più in grado di camminare sui marciapiedi stessi ma devono la maggior parte delle volte andare in strada sarebbe auspicabile una rubrica del malfunzionamento della gestione dello spazio pubblico