Pretty Little Liars: su Netflix disponibili tutte le stagioni della serie

Dalla metà di marzo, su Netflix, sono di nuovo disponibili tutte le sette stagioni di Pretty Little Liars, il teen drama statunitense ispirato ai romanzi dell'autrice Sara Shepard, pubblicati nel 2006 dalla Alloy Entertainment. Tuttavia, il soggetto non fu ideato dalla Shepard ma della Alloy, la quale propose per prima il progetto alla scrittrice, dopo che una versione leggermente diversa dello stesso, pensata per una serie tv, era stata scartata dalla WB.

Lo show ideato da Marlene King ha esordito nel 2010 e si è concluso nel 2016, raccogliendo un enorme successo di pubblico e dando vita, tra le altre cose, ad alcuni spinoff: Ravenswood, The Perfectionists - ideato come sequel della storia - e Original Sin, che debutterà prossimamente su HBO Max.

La serie, che racconta la storia tormentata e ricca di colpi di scena di quattro adolescenti che si uniscono contro uno sconosciuto nemico che minaccia di rivelare i loro segreti, ha lanciato la carriera delle protagoniste Ashley Benson, Troian Bellisario, Lucy Hale, Shay Mitchell e Sasha Pieterse.

Messaggio da parte di A: TUTTE le stagioni di Pretty Little Liars sono disponibili ? pic.twitter.com/BeSdm2ouC7 — Netflix Italia (@NetflixIT) March 15, 2022

Nell'anno del suo debutto, la serie conquistò tre tavole da surf ai Teen Choice Award, tra cui quella di migliore serie tv.

La trama

A un anno dalla scomparsa di Alison, l'"ape regina" del loro gruppo, Aria, Spencer, Hanna ed Emily, che giurarono di non parlare mai più di cosa accadde realmente quella notte, immaginando che il loro sporco segreto le avrebbe unite ancora di più, scoprono che qualcun altro nella piccola e idilliaca Rosewood conosce la verità, e ora se ne serve per minacciarle. Chiunque sia, sembra conoscere ogni loro segreto, e alcuni di questi potrebbero rovinare la loro amicizia.

