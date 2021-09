Gli eventi astronomici nel cielo di Settembre 2021

Gli appassionati di stelle ed astri possono ritornare a puntare gli occhi al cielo. Rinnoviamo infatti l'appuntamento mensile con i principali eventi astronomici del mese.

Settembre 2021 è pronto ad offrirci fenomeni spettacolari: tra pianeti, congiunzioni e l'arrivo dell'autunno, ecco le meraviglie da non perdere per gli appassionati e non.

Le congiunzioni

La prima congiunzione è prevista per giorno 10 settembre, che vedrà protagoniste la Luna e il pianeta Venere, a cui faranno nuovamente seguito le accoppiate Luna-Saturno e Luna-Giove tra il 16 e il 18 settembre.

Equinozio d'autunno

Non dimentichiamoci poi che settembre è il mese segnerà ufficialmente l’inizio dal punto di vista astronomico della stagione autunnale: l’equinozio d’autunno è previsto infatti per il giorno 20 settembre.

Dunque, ricapitolando: