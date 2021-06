Solstizio d'estate: quando cade e cosa succede

Finalmente l'estate è arrivata. Il 21 giugno sarà infatti il solstizio d'estate. In astronomia, il solstizio è l'esatto momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima, o minima, nel suo moto apparente lungo l'eclittica.

Ma esiste anche un solstizio d'inverno oltre a quello estivo: rispettivamente il giorno più corto e più lungo dell'anno.

Il solstizio d'estate cade lunedì 21 giugno, e sarà il giorno con più ore di luce, circa 15. Nell'arco degli anni però, il numero di ore di luce si è ridotto a causa dell'impercettibile rallentamento della rotazione terrestre, dovuto alle forze di marea esercitate dalla Luna. Un rallentamento che però è contrastato da fattori geologici, come lo scioglimento delle calotte polari, che danno alla Terra una lieve accelerata. Pensato che il solstizio d’estate più lungo risale al lontano 1912. Il momento esatto in cui si verificherà il solstizio sarà alle 5.31. Nell'emisfero boreale, il solstizio di giugno si verifica quando il Sole "viaggia" lungo il suo percorso più settentrionale nel cielo.

Curiosità e riti magici

Da sempre il solstizio d'estate è un giorno di festa, nell'antichità legato anche a riti magici e pagani. Un giorno in cui ringraziare e ingraziarsi Madre Terra. E la storia racconta che i festeggiamenti erano spesso accompagnati da fuochi purificatori, per scacciare le tenebre celebrando il 'bene'. Lo si faceva bruciando vecchie erbe e ballando intorno al fuoco.

Spesso i riti pagani si intrecciano con la figura di San Giovanni Battista: i festeggiamenti del Santo cadono il 24 giugno, e i riti del solstizio vogliono che si raccolga un mazzetto porta fortuna, formato dall'iperico, l'artemisia o cintura del diavolo, la ruta, la mentuccia, il prezzemolo, il rosmarino, l'aglio e anche la lavanda.

Il solstizio a Stonehenge

Ogni anno migliaia di persone si riuniscono a Stonehenge, un sito neolitico che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra, per festeggiare il solstizio d'estate: in questo giorno infatti, un raggio di Sole passa attraverso il trilite (struttura in pietra) e cade sull'altare del sito archeologico inglese. Per gli antichi era il segno del 'passare' delle stagioni.