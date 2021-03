Un regalo speciale per la Festa del papà: ecco la gift card di TheFork

Per gli amanti della buona cucina, ecco un regalo speciale proposto da The Fork, piattaforma leader nella prenotazione di ristoranti online

Nonostante il Covid, la Festa del papà è una ricorrenza da festeggiare. Anche se la distanza sociale, ormai fa parte del quotidiano, non impedisce di ricordare i nostri papà, anche se con un semplice gesto. In Italia e in molti altri paesi del mondo la Festa del papà si festeggia il giorno di San Giuseppe il 19 marzo, una giornata simbolica dedicata proprio alla figura paterna. Un'occasione per ricompensare i nostri padri di tutte le loro attenzioni e premure, magari con un bel dono.

Se non sapete ancora cosa regalare, TheFork, piattaforma leader nella prenotazione di ristoranti online, propone la sua comoda e gustosa gift card: una bella idea, veloce e personalizzabile, per tutti gli amanti della buona cucina e del mangiare bene.

Come funzionano?

Un regalo gourmet acquistabile online, da spendere poi in un'ampia selezione di ristoranti partner presenti sulla piattaforma. Con una validità di 18 mesi dalla data di acquisto, la carta regalo può essere spesa per qualunque servizio in seimila ristoranti italiani che le accettano.

Basta andare sulla pagina dedicata, scegliere l’importo (25, 50 o 100 euro) e acquistarla per ricevere una mail con tutte le istruzioni per scaricare la gift card e applicarla al profilo destinatario del regalo. Potrà essere spesa in un'unica soluzione oppure in più volte. Per maggiori informazioni clicca qui.