Ricetta torta morbida cioccolato e cannella

Oggi proponiamo una ricetta per preparare una deliziosa torta morbida alla cannella e al cioccolato, in grado di profumare tutta la cucina in un batter d'occhio.

Amata da grandi e bambini, grazie ai suoi inconfondibili aromi, prepararla è semplice e veloce, bastano 50 minuti. Ecco la ricetta.

Ingredienti

Impasto per sei persone:

cioccolato fondente, 200 g;

burro, 100 g;

uova, 4;

cannella in polvere, 1 cucchiaino;

zucchero, 100 g;

sale, 1 pizzico.

Per decorare:

zucchero al velo;

trucioli di cioccolato.

Procedimento

Spezzettate il cioccolato, unitelo al burro tagliato a dadini e ponete tutto a bagnomaria. Mescolate per amalgamare gli ingredienti, quindi togliete il recipiente dal fuoco e fate raffreddare. Separate tuorli e albumi, sbattete i primi con 2 cucchiai di zucchero e uniteli al composto di burro e cioccolato fatto raffreddare. Aggiungete la cannella e mescolate con cura.

Ora bisogna passare alla cottura: foderate uno stampo dal bordo apribile con la carta da forno. Montate a neve gli albumi con lo zucchero rimasto fino ad ottenere un composto lucido e sodo e amalgamatelo delicatamente all'impasto precedentemente. Controllate la cottura della torta, inserendo nel centro uno stecchino di legno: se questo esce asciutto, togliete la torta dal forno. Poi lasciatela sgonfiare completamente, decoratela con lo zucchero a velo e i trucioli di cioccolato e servite.